En visite dans un petit club de foot, un ministre français se ridiculise devant des enfants: il rate deux penaltys puis chute lourdement (vidéo)

En temps de campagne électorale, il n’est pas rare de voir les politiciens en quête d’adorateurs faire des tournées dignes d’une rock star dans tout le pays. Que ce soit sur le plateau de la dernière émission télévisée en vogue ou dans la fête d’un village peu connu, tout est bon pour gagner quelques voix.

À quelques jours du second tour en France, qui verra Marine Le Pen ou Emmanuel Macron accéder à la présidence du pays, Jean-Michel Blanquer avait choisi de se rendre à Avranches, dans le département de La Manche, pour faire la promo de son grand ami, l’actuel président. Le ministre de l’Éducation avait décidé de se rendre dans le club de football du coin, pour y montrer sa technique autant que pour faire bonne impression auprès des jeunes sportifs. Et on ne peut pas dire que ces deux missions aient été une réussite. Loin de là…

Le ministre a eu la mauvaise idée de s’essayer aux penalties. Un exercice qui peut paraître simple, mais qui est en réalité assez complexe pour un novice. Jean-Michel Blanquer l’a appris à ses dépens, puisque le jeune gardien présent en face n’a même pas eu à s’employer. Les deux envois du politicien sont passés au-dessus et à côté des cages et, pire encore, il a glissé lors de son second essai, se retrouvant à terre… Une scène qui a, forcément, bien amusé la galerie. C’est déjà ça…