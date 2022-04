Muriel Cottave-Claudet (rugby): «Je ne voudrais pas ne travailler qu’avec des femmes!»

Le synthétique, c’est vrai, aurait besoin d’être remplacé », avoue-t-elle en regardant l’un des deux terrains du Kituro. « Mais la commune de Schaerbeek a pas mal d’autres installations à sa charge… »

A près de 50 ans, Muriel Cottave-Claudet est, depuis 2020, à la tête du plus grand club de rugby de la capitale, avec ses quelque 650 membres. Depuis l’an dernier, elle a accepté de « doubler » cette occupation avec la présidence de la Ligue belge francophone de rugby (LBFR) et de rejoindre ainsi les quatre autres femmes présidentes de fédération dans notre pays. Tout cela à côté de son job au Parlement européen, où elle contrôle les finances du groupe socialiste. « Même si je suis bien occupée, cela me plaît ! »