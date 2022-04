Dix mois de prison requis contre le docteur Diagne

Le docteur Mouhamadou Diagne, médecin urgentiste suspecté d’avoir délivré, contre des sommes variant entre 200 et 1.000 euros, plus de 2.000 faux certificats de vaccination contre la covid, a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège. Non pas pour ces faits, ce dossier ayant été mis à l’instruction à Charleroi, mais bien pour d’autres escroqueries ayant le même mobile : assouvir sa dépendance au jeu.