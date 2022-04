Tadej Pogacar endeuillé: le double vainqueur du Tour de France rentre en Slovénie après le décès de la mère de sa fiancée

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est rentré de manière inattendue dans son pays, la Slovénie, après le décès de la mère de sa compagne Urska Zigart, elle-même. Cette dernière a annoncé la triste nouvelle ce jeudi sur Instagram. « La vie est injuste. C’est avec le coeur lourd beaucoup de tristesse que je dois vous partager cette nouvelle aujourd’hui. Ma mère était ma meilleure amie et la personne la plus importante de ma vie. C’est une période très difficile pour ma famille et moi-même, raison pour laquelle nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci à tous pour vos nombreux messages et votre soutien. »

Le N.1 mondial entend toujours être au départ dimanche de la 108e édition du Monument Liège-Bastogne-Liège dont il a gagné la précédente édition l’an dernier.