Podcast – Pourquoi la France doit-elle changer de système électoral?

Publié le 21/04/2022

Un deuxième mandat pour Emmanuel Macron, un premier pour Marine Le Pen ? Dimanche à 20h, la France connaîtra le nom de son prochain ou de sa prochaine chef(fe) d’état, ce sera l’épilogue d’une longue campagne présidentielle. Pour faire le bilan du débat, des déclarations et des enseignements de cette élection, on a appelé Jean-Francois Kahn, journaliste essayiste et chroniqueur dans nos colonnes.