Top 4: il faut inverser la courbe à Anderlecht

Le jour et la nuit. À l’aube de la première journée des « Champion’s playoffs » avec FC Bruges – Antwerp (13h30) et Union – Anderlecht (18h30) ce dimanche, l’atmosphère à Neerpede est aux antipodes de celle ressentie il y a exactement un an. Plombé par une défaite cruelle aux tirs au but en finale de Coupe de Belgique face à Gand lundi après-midi, le Sporting se rapproche d’un déplacement chez le leader du championnat avec le moral dans les chaussettes. Il y a un an, c’était tout le contraire ou presque. Qu’on se le dise, c’est peut-être une excellente nouvelle pour le club le plus titré du pays.