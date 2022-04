FMI Europe: «Dès le premier jour, les Ukrainiens ont mis en place des mesures d’urgence pour protéger les rouages de l’économie»

Les missiles pleuvent sur le territoire ukrainien, mais l’après-guerre a déjà commencé. Soutenu par le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Union européenne, le gouvernement du Premier ministre Denys Shmyhal cherche à asseoir les fondations d’une économie en forte contraction, mais miraculeusement fonctionnelle. Une aide financière d’urgence, à laquelle le FMI notamment a consacré 1,4 milliard de dollars, a servi de « bouée de sauvetage » initiale, confiait le 18 avril Alfred Kammer, directeur Europe de l’organisation, dont le siège se trouve à Washington, lors d’une interview avec des journalistes européens de l’association LéNA (Leading European Newspaper Alliance). « Cela a permis de maintenir une stabilité macro-économique durant cette période », précise-t-il, louant la vision de Kiev pour l’avenir. « Il s’agit de rebâtir une nouvelle Ukraine, et non pas reconstruire l’ancienne, assure l’économiste.