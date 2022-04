En 2021, la nature a frappé dur

Si elle ne détient pas le record absolu, l’année 2021 a fortement marqué la planète et l’humanité en raison des catastrophes naturelles qu’elle a connues. Selon le dernier rapport du Cred (Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes) qui dépend de l’UCLouvain, l’année dernière se positionne à la quatrième place des années les plus « coûteuses » en termes de désastres d’origine naturelle. Seuls 2011 (le tremblement de terre et le tsunami sur la côte pacifique du Tohoku), 2017 (les ouragans Harvey, Maria et Irma), 2005 (l’ouragan Katrina) ont fait pire au cours des deux dernières décennies, confirme Niko Speybroeck, superviseur de la base de données EM-DAT.