Emmanuel Macron: le projet de Marine Le Pen «confond tous les sujets»

Au lendemain d’un débat musclé, la candidate RN a fustigé un président sortant « très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture ». « Ça n’a étonné je crois aucun Français, qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis cinq ans », a déclaré Mme Le Pen lors d’un point-presse organisé à Roye (Somme) en marge d’une rencontre avec des transporteurs routiers. Elle a en outre critiqué les « outrances » et « fake news » propagées par le camp Macron à son égard.

Un relais routier dans la Somme pour l’une, la banlieue parisienne pour l’autre : Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont repris jeudi leur joute dans la France populaire pour mobiliser et convaincre les indécis dans la toute dernière ligne droite de la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron a rejeté ces critiques, accusant en retour sa rivale de n’avoir « plus d’autres arguments » avant le second tour de la présidentielle dimanche. « On a eu 2h30 d’un débat qui a été respectueux », a affirmé le candidat président à un journaliste durant un bain de foule à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

À lire aussi Présidentielle 2022: Macron domine Le Pen dans un débat à couteaux tirés

« On a eu beaucoup de respect l’un pour l’autre mais avec le fait qu’on (se) combat » sur deux projets qui ne sont « pas conciliables », a-t-il ajouté. Et « quand il n’y a plus d’arguments à opposer, on va en chercher d’autres », a-t-il poursuivi en mettant en cause les déclarations de responsables du RN depuis le débat.

Le président sortant a également attaqué la candidate d’extrême droite, lui reprochant de « diviser » la population, notamment avec sa volonté d’interdire le port du voile dans l’espace public. « Ce n’est pas un projet de réconciliation de faire ça », a critiqué le candidat, qui estime que Marine Le Pen « confond tous les sujets » en assimilant « le terrorisme, l’insécurité, l’immigration, l’islam et l’islamisme en permanence ».

À lire aussi Présidentielle 2022 – Michel Wieviorka: «Le système politique français apparaît à côté de la plaque»

Selon les experts, le chef de l’Etat a réussi mercredi soir à maîtriser voire dépasser le handicap traditionnel du sortant qui doit défendre son bilan, face à une candidate du RN en net progrès par rapport à son débat raté de 2017, mais souvent sur la défensive et freinée dans ses attaques par sa volonté de lisser son image.