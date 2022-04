Alerte à la bombe au domicile du capitaine de Manchester United Harry Maguire

Selon plusieurs médias britanniques, une alerte à la bombe a été déclenchée au domicile du défenseur de Manchester United Harry Maguire. Le capitaine des Red Devils, régulièrement pris en grippe et moqué par ses propres supporters, a fait appel à la police après avoir reçu des menaces sur sa maison familiale. Le quotidien The Sun affirme que le joueur serait « en état de choc » après avoir reçu un mail inquiétant.

« Dans les 24 dernières heures, Harry a reçu une sérieuse alerte contre sa maison familiale », a déclaré un représentant du joueur. « Il l’a rapporté à la police qui se rapproche de l’affaire. La sécurité de sa famille et de ses proches est évidemment la priorité numéro un de Harry. Il continuera à se préparer pour le match de week-end comme d’habitude et nous ne communiquerons pas plus en détail pour le moment ».