Les chiffres fous de Kevin De Bruyne après son 300e match avec Manchester City

Le Diable rouge a disputé mercredi son 300e match sous les couleurs de Manchester City. Depuis 2015, il a été décisif plus de 65% de son temps passé sur la pelouse.

C’est aussi dans la quantité, parfois, que l’on reconnaît la qualité d’un homme. « Une personne spéciale », comme l’a décrit Pep Guardiola après le match contre Brighton mercredi. Le mentor catalan a dirigé Kevin De Bruyne lors de 257 de ses 300 matches avec Manchester City, cap magnifiquement fêté par une nouvelle offrande face aux Seagulls de Leandro Trossard, et sait donc de quoi il parle. Sa position privilégiée ne l’éloigne pourtant pas d’une répétition continue de l’évidence, celle que le Diable rouge est le joueur ultime du côté de l’Etihad Stadium : buteur (81), passeur (116) et donc décisif 65,6 % du temps (!), même si son importance sur le terrain, qui n’a cessé de grandir depuis le 12 septembre 2015, date de ses grands débuts en Premier League, ne peut se résumer en chiffres.

Pour le coup, ces éloges statistiques ne servent pourtant pas à ripoliner la face d’un élément d’exception, mais contribuent justement à faire du Gantois un candidat crédible au Ballon d’or, récompense in fine d’un débat perpétuel autour de l’identité du meilleur joueur du monde. Enfin, dans un monde parfait où le poids des chiffres, soulevé avec aisance par Robert Lewandowski et Karim Benzema, n’écrasait pas totalement ceux qui agissent un peu plus dans l’ombre. À 30 ans, sur le plan créatif, Kevin De Bruyne est certainement le meilleur à son poste, aux côtés de Luka Modric.