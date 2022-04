Europe: un été 2021 très chaud, des vents parfois en rade

L’année 2021 ne figure pas parmi les dix années les plus chaudes en Europe. En revanche, nous avons eu un été exceptionnel marqué par des chaleurs extrêmes, des inondations, des sécheresses et d’importants incendies de forêt.

Le changement climatique continue d’impacter le continent européen. L’Europe a ainsi connu l’été le plus chaud jamais enregistré en 2021, indique le dernier rapport sur l’état du climat publié ce vendredi par Copernicus, le service européen pour le changement climatique. Entre juin et septembre, la température a été de 1ºC de plus que la moyenne enregistrée sur la période 1991-2020. La moyenne annuelle ne fut en revanche pas exceptionnelle : à peine 0,2ºC de plus que la moyenne enregistrée sur 1991-2020 ; 2021 ne figurant pas parmi les dix années les plus chaudes jamais enregistrées. Mais notre continent se réchauffe plus vite que le reste de la planète : la température moyenne chez nous est déjà supérieure de 2ºC à ce qu’elle était à l’ère préindustrielle (contre 1,2ºC à l’échelle mondiale).