Présidentielle 2022: Macron creuse l’écart, voici les résultats du premier sondage au lendemain du débat

A trois jours du second tour de l’élection présidentielle et au lendemain du débat de l’entre-deux-tours, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen de 15 points dans les intentions de vote. C’est ce qui ressort du baromètre quotidien réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et « Le Parisien-Aujourd’hui en France ».

Le président sortant est désormais crédité de 57,5 % des intentions de vote soit un point supplémentaire depuis la tenue du débat. Marine Le Pen quant à elle récolte 42,5 %. La marge d’erreur est de 3,3 points.