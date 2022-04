Le pouvoir d’achat en berne handicape la consommation dans les commerces

Une pandémie pas vraiment achevée, des factures de gaz et d’électricité historiquement élevées, des prix à la pompe insensés, un conflit en Ukraine qui génère de l’instabilité… Il n’en fallait pas tant pour plomber le pouvoir d’achat des ménages. Pensez donc : l’inflation se situait à 8,31 % le mois dernier, soit son niveau le plus haut depuis mars 1983. On ne s’étonnera donc guère de voir les Belges, dont le budget mensuel n’est pas extensible, réduire leurs dépenses. Des chiffres ? « La consommation des ménages avait déjà chuté à la fin de 2021 et les prévisions de mars tablent sur une croissance très modeste au premier semestre de 2022, avec une nouvelle contraction, certes limitée, au deuxième trimestre », indique la Banque nationale de Belgique (BNB) soulignant l’effet retard des mesures de soutien gouvernementales au pouvoir d’achat. « Au total et par rapport aux projections d’automne, la consommation des ménages a été revue à la baisse de 1,8 point de pourcentage en 2022 ».