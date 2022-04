Andrey Rublev juge «totalement discriminatoire» l’exclusion des Russes de Wimbledon

Le tournoi de tennis de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem, a décidé d’interdire la présence des joueurs et joueuses russes et bélarusses. Une mesure qui est liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les organisateurs l’ont annoncé mercredi.

Wimbledon a exclu mercredi les Russes et les Bélarusses de l’édition 2022 du Majeur sur gazon en raison de la guerre en Ukraine, devenant le premier tournoi de tennis à écarter individuellement ces joueurs, une décision vivement critiquée par l’ATP et la WTA.

Les quatre tournois du Grand Chelem, Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, sont indépendants des circuits hommes et femmes, où Russes et Bélarusses sont toujours autorisés à participer aux tournois, sous bannière neutre.

L’ATP a qualifié d’« injuste » la décision prise par Wimbledon, d’autant qu’elle s’étend à l’ensemble des tournois sur gazon de cet été en Grande-Bretagne, notamment le Queen’s et Eastbourne, qui sont sous l’égide de l’ATP.

La WTA s’est elle aussi déclarée « très déçue » de l’annonce faite par Wimbledon qu’elle estime « ni juste, ni justifiée », ajoutant qu’elle aussi allait « évaluer les actions qu’elle peut prendre » suite à cette décision.