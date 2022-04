Voici comment Bruxelles veut décarboner son économie d’ici 2050

Le plan de relance européen signifie assurément une rentrée d’argent substantielle pour les Etats-membres. La Région bruxelloise en percevra, pour sa part, 395 millions d’euros. Depuis la nouvelle annoncée en janvier 2021, l’Union européenne (UE) n’a pas encore sorti tout son chéquier. Les pays et régions bénéficiaires doivent en effet remplir encore différentes obligations. La Région bruxelloise vient ainsi d’envoyer à la Commission européenne sa stratégie pour décarboner son économie d’ici 2050. Ce plan regroupe 224 actions et mesures qui doivent permettre d’accompagner les entreprises bruxelloises vers des pratiques plus durables. Ce jeudi, la secrétaire d’Etat bruxelloise Barbara Trachte (Ecolo) en a présenté les grandes lignes à la presse. Certaines mesures se révèlent déjà connues et mises en place. D’autres s’avèrent nouvelles et doivent l’être d’ici 2030. De manière plus générale, une partie des annonces remonte au début de la législature.