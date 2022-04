ATP Belgrade: Novak Djokovic en demi-finales après avoir encore lâché un set

Il a éliminé son compatriote Miomir Kecmanovic (N.38), récent quart de finaliste à Indian Wells et à Miami, en trois manches 4-6, 6-3, 6-3.

Le Serbe, qui n’a pu défendre ses chances à l’Open d’Australie ni dans les tournois Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, n’a disputé que six matches depuis le début de la saison et compte désormais quatre victoires pour deux défaites, dont une élimination au premier tour à Monte-Carlo.