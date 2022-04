La tunique de Maradona aux enchères pour près de 5 millions d’euros: le marché des maillots explose

Le 22 juin 1986, dans le stade bouillant de Mexico, les équipes d’Argentine et d’Angleterre s’affrontent pour une place en demi-finale de Coupe du monde. Lors de ce match, Diego Maradona marquera deux buts, le premier de sa main (vous savez, celle de Dieu) à la 51e minute et le second, quatre minutes plus tard, de son pied (tout aussi divin). Au coup de sifflet final, consacrant la victoire argentine, le nº10 échangera son maillot avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge qui, non content de repartir la queue entre les jambes, aura certainement voulu ressortir du terrain pas trop mal sapé. Trente-six ans plus tard, c’est ce même Steve Hodge qui a décidé de mettre en vente ledit maillot après l’avoir laissé trôner 18 ans dans le « National Football Museum » de Manchester.