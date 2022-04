Formule 1: Ferrari s’apprête à faire hurler les tifosi

Après son début de saison tonitruant, la Scuderia ne peut plus se présenter comme « outsider ». Surtout pas dans le chaudron d’Imola qui promet de bouillonner ce week-end autour de Leclerc et Sainz.

La fièvre monte en Emilie Romagne, et même dans toute l’Italie, à quelques heures de la montée en piste des F1 à Imola, pour le quatrième Grand Prix de la saison. Et si Ferrari peut difficilement contenir la ferveur qui s’empare des tifosi, elle a décidé de le faire dans ses rangs en officialisant la prolongation du contrat de Carlos Sainz (27 ans) jusqu’à la fin 2024, soit un terme comparable à celui de Charles Leclerc (24 ans). Voilà qui va permettre à chacun d’avancer avec sérénité dans cette saison qui a démarré sur les chapeaux de roue pour Ferrari ainsi que pour le Monégasque qui, après deux victoires (Bahreïn et Melbourne) et une 2e place derrière le champion en titre Max Verstappen (Djeddah), s’est installé en tête de la hiérarchie.