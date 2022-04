Felix van Groeningen en compétition cannoise

Pour la Belgique, on peut déjà dire que la 75e édition du Festival de Cannes sera historique. Car à Lukas Dhont et les frères Dardenne retenus en compétition s’ajoute le couple flamand Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch avec leur film italien « Les huit montagnes ». Adaptation du roman éponyme de Paolo Cognetti. « Les huit montagnes » est l’histoire de Pietro et Bruno, un enfant de la ville et un autre de la montagne. Ils se lient d’amitié à onze ans, avec un coin caché des Alpes en guise de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître la solitude et l’amour, leurs origines et leurs destinations, mais surtout l’amitié de la vie à la mort.

Coproduction italo-belgo-française, le film, dont le scénario a été coécrit par Félix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, réunit de nombreux belges au générique dont le directeur de la photographie Ruben Impens ou le monteur Nico Leunen qui ont déjà collaboré avec Félix van Groeningen pour Alabama Monroe (« The Broken Circle Breakdown »), « Beautiful Boy » et « La Merditude des Choses » qui avait fait le buzz lors de sa présentation à la Quinzaine des Réalisateurs en 2009, l’équipe débarquant nue à vélo sur la Croisette. Précisons que Ruben Impens fut le directeur photo de « Titane », qui a remporté la Palme d’Or l’an dernier. Aux côtés de Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch fait ses premiers pas en tant que réalisatrice avec ce film.