Un nouveau fournisseur de tickets la saison prochaine: voici ce que cela change pour les supporters

« Cette collaboration est unique dans le paysage du football international », a commenté Lorin Parys, le directeur de la Pro League, dans un communiqué. « Nulle part ailleurs autant de clubs professionnels n’utilisent la même plateforme de ticketing de façon uniforme. Cette expansion est bénéfique à la fois pour les clubs et les supporters. »

La Pro League a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l’entreprise polonaise Roboticket, qui sera le fournisseur de tickets de la Jupiler Pro League et la 1B Pro League à partir de la saison prochaine. L’accord porte sur trois saisons.

La Pro League dit avoir été convaincue de la valeur ajoutée de Roboticket, tant pour les supporters que pour les clubs. « Grâce à Roboticket, le fan de football belge pourra bientôt commander sur une interface conviviale des tickets, des abonnements ou des boissons, aussi depuis son smartphone », a résumé Parys. La Pro League ajoute que « l’inscription des supporters sera plus sûre, il sera beaucoup plus facile pour le supporter de commander en un tour de main et la plateforme de ticketing proposera des possibilités d’intégration supplémentaires à nos clubs.