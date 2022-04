Situation «dramatique» de la police judiciaire: les procureurs généraux demandent audience à la Chambre

Le Collège des procureurs généraux a écrit aux présidents des commissions Intérieur et Justice de la Chambre pour demander à être entendu sur la situation « catastrophique » de la police judiciaire fédérale.

Le Collège des procureurs généraux a écrit mardi aux présidents des commissions de l’Intérieur et de la Justice à Chambre pour demander une audience sur la situation de la police judiciaire fédérale (PJF), a appris Le Soir. Depuis plusieurs mois, la PJF et le ministère public alertent sur la situation de cette composante de la police fédérale, véritable bras armé des magistrats dans la lutte contre la criminalité grave et organisée. Entre autres.