Jacques Perrin, un acteur, réalisateur et producteur engagé jusqu’au bout

Jacques Perrin parlait d’un débit rapide, passionné, presque sans reprendre son souffle. Homme discret, tranquille mais tenace et de conviction, il était reconnaissable à sa chevelure blanche et à sa voix douce, profonde, rythmant ses propres films comme d’autres documentaires (L’odyssée de la vie, de Nils Tavernier, par exemple). Mort ce 21 avril à l’âge de 80 ans, il restera une figure phare du cinéma indépendant français, du cinéma engagé, du cinéma animalier. En 2002, il avait réuni onze réalisateurs parmi les plus prestigieux pour produire un film collectif inspiré par les événements du 11 septembre 2001, 11’09″01 September 11 . Mais avant d’être un producteur reconnu et respecté, c’est par la case acteur qu’il avait débuté. Le prince charmant dans Peau d’âne, de Jacques Demy, c’était lui. Le jeune homme dans Les