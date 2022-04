Météo: le beau temps, c’est bientôt fini

Cette nuit, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux avec essentiellement des bancs de nuages moyens et élevés. Quelques bancs de brouillard locaux pourraient se former dans les vallées de l’est du pays. Les minima varieront entre 2 et 10 degrés.

Demain matin, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques bancs de nuages moyens ou élevés. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante mais le risque d’averses restera très limité. Le temps sera généralement sec. Les maxima varieront entre 12 et 17 ou 18 degrés. Le vent sera modéré d’est-nord-est, le long du littoral parfois assez fort de nord-est.