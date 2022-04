Une ancienne gloire de Chelsea s’en prend à Romelu Lukaku: «Il ne montre aucune envie»

Chelsea s’est incliné 2-4 face à Arsenal ce mercredi à Stamford Bridge. Enfin titulaire chez les Blues, Romelu Lukaku n’est pas parvenu à se mettre en évidence avant son remplacement à trente minutes du terme.

Une nouvelle prestation anecdotique qui a particulièrement irrité l’ancienne gloire de Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink. « Il n’en fait pas assez », a-t-il déclaré sur la chaîne Sky Sports à l’issue de la rencontre. « Il ne fait pas d’appels, il ne va pas dans les espaces et il ne demande pas la balle à ses équipiers. S’il ne peut plus être le numéro 1, il faut jouer par fierté. Lukaku, montre que tu en veux ! Il ne montre aucune envie. Ce n’est pas assez bon pour Chelsea qui devrait jouer le titre. Il doit en faire plus », a conclu celui qui a fait les beaux jours du club londonien au début des années 2000.