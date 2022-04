Le vrai ou faux: est-ce que l’abstention et le vote blanc favorisent le Rassemblement national?

Cette idée vient du duel hors du commun qui avait vu s’opposer Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen en 2002.

Faux

Si tu ne votes pas, tu donnes ta voix au RN ! Si tu votes blanc, tu ne fais pas barrage ! » A une poignée d’heures du second tour de l’élection présidentielle, abstentionnistes et adeptes du vote blanc sont sous le feu des projecteurs. Accusés tantôt de « faire le jeu de l’extrême droite », tantôt de « se soustraire au front républicain », quel poids ont réellement ceux qui ne votent pas ou votent blanc ? On serait tenté de dire qu’une potentielle victoire de Marine Le Pen serait - logiquement - du fait de ceux qui ont choisi de voter pour elle.