Le pouvoir d’achat, affaire de chiffres mais, attention, aussi de ressenti

L’inflation, principalement des produits énergétiques, pèse sur le budget des Belges. Ceux-ci ont commencé à se serrer la ceinture. Alimentation et produits durables en pâtissent.

Plus possible pour le monde politique de faire du pouvoir d’achat l’éléphant dans la pièce, soit un problème que tout le monde voit mais dont personne n’ose parler. Depuis quelques semaines, c’est même devenu le sujet de discussion numéro un. Le moindre achat fait conclure au même constat : tout est en train d’augmenter. C’est le coût global d’un caddie de courses au supermarché qui passe les 100 euros qu’il n’avait jamais atteints jusque-là, c’est le croissant du dimanche ou le pain du quotidien qui déborde des euros habituels, c’est l’apéro qui fait perdre l’envie de payer la tournée, sans parler des pleins d’essence, des remplissages de cuves de mazout, des factures d’électricité et de gaz qui plombent les fins de mois. Ou, pour certains, les rendent impossibles.