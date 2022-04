Coronavirus: l’OMS «recommande fortement» l’antiviral de Pfizer pour patients à risques

Le paxlovid doit être privilégié par rapport au molnupiravir de Merck ou le remdesivir ainsi que les anticorps monoclonaux, précise l’organisation dans un article publié vendredi dans le British Journal of Medicine.

Ils soulignent que le médicament proposé par Pfizer « réduit plus le nombre d’hospitalisation que les alternatives, présente moins de risques potentiels que l’antiviral molnupiravir, et il est plus facile à administrer que les options par intraveineuse comme le remdesivir et les traitements à anticorps ».

Cette recommandation vaut pour les personnes âgées de 18 ans au plus et ne s’applique pas aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent.

Elle ne s’applique pas aux patients qui présentent de faibles risques de complication parce que les effets positifs sont minimes.

Les experts ont aussi renoncé à donner un avis pour ce qui concerne les patients souffrant d’un covid grave ou critique, « par manque de données cliniques ».

Le paxlovid doit être pris oralement pendant 5 jours consécutifs et surtout moins de 5 jours après le début des symptômes.