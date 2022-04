Présidentielle 2022: dernier jour de campagne pour Macron et Le Pen, voici ce qu’en disent les sondages

C’est le dernier jour de campagne officiel pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. A deux jours de la présidentielle française, l’écarte dans les sondages se creuse entre les deux candidats.

Accélérer jusqu’au bout » : Emmanuel Macron, donné gagnant dans les enquêtes d’opinion, et Marine Le Pen jettent leurs dernières forces dans la bataille vendredi, ultime jour de la campagne officielle du second tour de l’élection présidentielle.

L’objectif est de « continuer à accélérer jusqu’au bout » de la campagne et « éviter une démobilisation » des électeurs, expliquait jeudi son entourage, au lendemain du face-à-face très attendu entre les deux adversaires, qui n’a pas infléchi la dynamique favorable au président sortant dans les sondages.

« Rien n’est joué »

Emmanuel Macron est donné vainqueur dans une fourchette allant de 55,5 à 57,5 % des intentions de vote. Cet écart s’est creusé au fil de la campagne mais il reste moindre qu’en 2017 quand le candidat En Marche avait remporté l’élection avec 66,1 % des voix, contre la même candidate d’extrême droite.

« Rien n’est joué », a averti jeudi le président candidat, appelant ses partisans à « redoubler d’efforts », au cours d’un déplacement consacré aux banlieues et à la rénovation urbaine en Seine-Saint-Denis.

Avant le second tour dimanche, Emmanuel Macron présente le scrutin comme celui du choix entre « un projet républicain et un projet de sortie de la République, de sa laïcité, de sa fraternité ».

La candidate du Rassemblement national a elle tenu jeudi soir à Arras, la préfecture du Pas-de-Calais, son dernier meeting, qui a pris des allures de « tout sauf Macron ». Fustigeant « un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant, et d’une arrogance sans limites », lors du débat de mercredi, Marine Le Pen a promis d’être « la présidente du respect des Français ».

Les sondages

A deux jours du second tour de l’élection présidentielle et au lendemain du débat de l’entre-deux-tours, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen de 15 points dans les intentions de vote. C’est ce qui ressort du baromètre quotidien réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et « Le Parisien-Aujourd’hui en France ».