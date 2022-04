Le coach en rangement: de l’épure au milieu de la consommation

Il y aurait en Belgique une centaine de coaches en rangement, ou home organisers en anglais. Cela n’en fait pas encore un à tous les coins de rue, loin de là. Mais la profession, tout de même, se développe. Poussée ces derniers mois par la crise sanitaire qui a fait du logement une valeur refuge, en même temps qu’elle a pointé sans doute les limites de ce « refuge » trop étroit pour accueillir tous les meubles, tous les objets, tous les bibelots, tous les mondes et toutes les vies que l’on voudrait y presser.

« Inutile d’essayer », semblent d’ailleurs dire les coaches en rangement, qui croient, eux, dans les vertus du tri, du rangement, de l’agencement. Leur pari ? Aider celles et ceux qui les sollicitent à faire non pas le vide autour d’eux, mais à retrouver de la place dans leurs intérieurs et, partant, une sérénité heureuse.