La photo de famille de Cristiano Ronaldo avec sa petite fille, après la perte de son fils

Cristiano Ronaldo a partagé ce jeudi une photo émouvante sur les réseaux sociaux, trois jours après le décès de son nouveau-né. Le Portugais y est entouré de sa compagne Georgina Rodriguez, de ses enfants ainsi que de sa petite dernière, jumelle du petit garçon qui n’a pas survécu.

« Home sweet home », a écrit Ronaldo sur Instagram. « Gio et notre petite flle sont enfin ensemble avec nous. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde. »