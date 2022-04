Georges-Louis Bouchez rejette les critiques après son débat avec Van Grieken

« L’extrême droite on ne débat pas avec, on la combat », a tweeté la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane.

Le président du MR se justifie

Sur les réseaux sociaux, M. Bouchez a voulu justifier son choix. « On combat (les partis d’extrême droite) en débattant et en démontant leurs arguments, pas dans un entre soi mortifère ? », a-t-il répondu à Mme Maouane. Et d’ajouter en ne retenant que l’aspect politique du cordon sanitaire, à l’adresse d’une internaute qui l’interpellait : « En quoi j’ai brisé le cordon sanitaire ? Le cordon sanitaire c’est de ne pas conclure des accords avec l’extrême droite et l’extrême gauche. Pour les débats, en Flandre, le Belang est sur les plateaux depuis longtemps. Donc j’ai brisé quoi ? »

Vendredi, sur le plateau de LN24, M. Bouchez a également fait remarquer que le débat avait été enregistré, ce qui permettait d’en retirer le cas échéant des éléments outranciers, et qu’il se trouvait sur la chaîne publique flamande où le cordon sanitaire médiatique ne s’applique pas. Il a également rappelé que des milliers de téléspectateurs belges francophones avaient regardé le débat Macron-Le Pen sur les chaînes françaises mercredi, à l’occasion duquel la candidate d’extrême droite avait pu expliquer en long et en large son programme.

« Je ne milite pas pour remettre en cause le cordon sanitaire du côté francophone », a-t-il toutefois précisé, mais il estime qu’il faudrait l’étendre au PTB, autre parti extrémiste qui menace, selon lui, les droits fondamentaux. « Si on veut un cordon sanitaire à l’égard de l’extrême droite, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour l’extrême gauche », a-t-il dit.