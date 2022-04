Le coup de gueule de Jan Vertonghen contre les «plongeurs et pleurnicheurs»: «Le football doit vraiment changer!»

Jan Vertonghen en a assez et il l’a fait savoir. Jeudi soir, le Belge de Benfica a poussé un coup de gueule à l’issue d’un duel en Coupe du Portugal entre Porto et le Sporting du Portugal. La raison de sa colère : les joueurs qui font tout pour gagner du temps.

« Le football doit vraiment vraiment changer et passer à un système de temps de jeu effectif le plus rapidement possible ! », a écrit Vertonghen sur Twitter en interpellant la Fifa. « Les équipes qui profitent de plonger et de pleurnicher en permanence enlèvent tout plaisir aux supporters qui veulent profiter d’un bon match de football et non d’une pièce de théâtre. »

Le Diable rouge ne s’est pas contenté de donner son avis, il a également émis une proposition concrète. « 2 x 30min (de jeu effectif) et un chrono visible qui s’arrête (lors de chaque arrêt de jeu) et des cartes rouges pour les plongeons évident s’il vous plaît ».