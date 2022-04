Charles Michel, Jean Castex et le Codeco: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Charles Michel

Gilet pare-balles et tenue de baroudeur, le président du Conseil européen a déserté les tranchées du quartier européen pour se rendre à Kiev et rencontrer Volodymyr Zelenski, le héros ukrainien. On se doute bien que toutes les conditions de sécurité étaient remplies, mais le déplacement de l’ancien Premier ministre dans un pays en guerre force le respect. Charles Michel a rangé son gilet, jusqu’à la prochaine fois.

Gérard Majax