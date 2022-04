Résultats: 5 façons de suivre l’élection présidentielle française 2022

Quand précisément? Quand l’information sera recoupée, fiable et sérieuse, tout simplement. Il ne s’agit pas pour «Le Soir» d’être le premier à tout prix, mais d’être pertinent en tenant compte que l’écart entre les candidats pourrait être serré et que les bureaux de vote fermeront à 19h (ou 20h dans les grandes villes). «Le Soir» sera évidemment mobilisé sur l’événement, mais prudent comme l’exige la rigueur journalistique. Découvrez ci-dessous 5 façons de suivre les résultats avec la rédaction.

Ce dimanche soir, à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle française , les sites d’information belges seront particulièrement scrutés, comme c’est le cas lors de chaque élection dans l’Hexagone. En effet, si la loi interdit aux médias français de publier la moindre tendance avant 20h, cette interdiction ne vaut pas pour la Belgique. « Le Soir» sera donc en mesure de publier des informations à la sortie des urnes.

Mode d’emploi pour ne rien manquer

–Ajoutez www.lesoir.be à vos favoris et accédez à tous les articles de la rédaction, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis votre smartphone, tablette et ordinateur.

–Activez les notifications de la rédaction via notre application «Le Soir» (Google Play ICI et App Store ICI )

–Inscrivez-vous aux newsletters «Alerte Info» et «A la Une» pour recevoir les grands titres de l’actualité en un coup d’œil directement dans votre boîte e-mail. Cliquez ici pour vous inscrire.

–Suivez «Le Soir» sur Facebook, Twitter et Instagram

–Dès minuit, retrouvez notre cahier spécial sur les résultats en version numérique sur https://journal.lesoir.be ou via notre application «Le Soir». Et lundi en version papier en librairie.