Witsel, Tielemans, Lukaku, Hazard… tous ces Diables qui vont animer le mercato

Pour bien des Diables rouges, le mercato estival s’annonce agité. Ils sont nombreux concernés par un futur transfert. Certitudes, rumeurs et inquiétudes, on fait le point !

La fin de saison approche. En France, en Allemagne, et en Espagne, le champion pourrait (et devrait même) être connu ce week-end. Le PSG, le Bayern et le Real Madrid vont décrocher un nouveau titre national. Fin de saison est évidemment synonyme de mercato. Même si la fenêtre estivale des transferts n’est pas encore ouverte officiellement, des mouvements ont déjà été opérés et les rumeurs ne cessent d’enfler.

Nombreux sont les Diables rouges qui vont animer ce mercato.