«Tableau Delvaux»: Pourquoi tant de haine?

Vendredi dernier sur France Inter. L’historien Pierre Rosanvallon était l’invité de la matinale, la plus écoutée en France. Il est interrogé sur le grand nombre de citoyens qui ne voteront pas et ne veulent pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron : de quoi ce retrait et ce rejet sont-ils le symptôme ? « C’est le signe du fait qu’il se passe quelque chose avec Emmanuel Macron qui n’est pas rationnel. Ce ne sont pas seulement les politiques menées qui sont en cause, même si on peut les critiquer, mais il se passe quelque chose avec le personnage, la personne Macron, qui incarne quelque chose qui provoque un rejet extrêmement profond. C’est peut-être la première fois dans la Ve République qu’on voit des sentiments qui sont presque des sentiments de haine à son égard », répond cet intellectuel qui n’est pas du genre à faire dans l’émotionnel.