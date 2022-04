Débat Bouchez-Van Grieken: les réactions critiques des autres partis francophones

À lire aussi Bouchez brise le cordon sanitaire contre l’extrême droite pour un coup de pub

Sur la RTBF, le secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS) a pris acte du « fait politique » que constitue ce débat. Si l’extrême droite n’a jamais connu les scores flamands ou français dans la Belgique francophone, c’est grâce au cordon sanitaire médiatique, a-t-il fait remarquer. « Il y a des études très sérieuses qui montrent que le fait d’exclure des débats les partis d’extrême droite fait qu’ils restent bas dans les urnes. Georges-Louis Bouchez le sait et, aujourd’hui, il fait un choix conscient de rompre le cordon sanitaire qui est une tradition bien établie du côté francophone », a-t-il déclaré jeudi soir.

« L’extrême droite on ne débat pas avec, on la combat », a tweeté la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane.

Dans l’opposition au parlement fédéral, DéFI a également exprimé sa déception. « Dans ce qui différenciera toujours le MR de DéFI, il conviendra d’ajouter, hélas, le respect du cordon sanitaire envers l’extrême droite. Et c’est triste. Vraiment », a dit le président, François De Smet.

« Un entre soi mortifère »

Sur les réseaux sociaux, M. Bouchez a voulu justifier son choix. « On combat (les partis d’extrême droite) en débattant et en démontant leurs arguments, pas dans un entre soi mortifère », a-t-il répondu à Mme Maouane. Et d’ajouter en ne retenant que l’aspect politique du cordon sanitaire, à l’adresse d’une internaute qui l’interpellait : « En quoi j’ai brisé le cordon sanitaire ? Le cordon sanitaire, c’est de ne pas conclure des accords avec l’extrême droite et l’extrême gauche. Pour les débats, en Flandre, le Belang est sur les plateaux depuis longtemps. Donc j’ai brisé quoi ? »

Vendredi, sur le plateau de LN24, M. Bouchez a également fait remarquer que le débat avait été enregistré, ce qui permettait d’en retirer le cas échéant des éléments outranciers, et qu’il se trouvait sur la chaîne publique flamande où le cordon sanitaire médiatique ne s’applique pas. Il a également rappelé que des milliers de téléspectateurs belges francophones avaient regardé le débat Macron-Le Pen sur les chaînes françaises mercredi, à l’occasion duquel la candidate d’extrême droite avait pu expliquer en long et en large son programme.

« Je ne milite pas pour remettre en cause le cordon sanitaire du côté francophone », a-t-il toutefois précisé, mais il estime qu’il faudrait l’étendre au PTB, autre parti extrémiste qui menace, selon lui, les droits fondamentaux. « Si on veut un cordon sanitaire à l’égard de l’extrême droite, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour l’extrême gauche », a-t-il dit.

En 2019, le PTB, parti unitaire, avait également suscité la polémique lorsque son président, Peter Mertens, avait débattu avec M. Van Grieken. A l’époque, M. Bouchez avait regretté les points communs que se trouvaient les deux présidents dans la lutte « contre l’establishment ». « Les extrêmes s’attirent mais le cordon sanitaire est non négociable pour le MR », avait-il tweeté à l’époque.

« Au comptoir de chaque café flamand vous brisez le cordon sanitaire »

Au contraire de la Belgique francophone, les représentants de l’extrême droite participent depuis longtemps au débat médiatique en Flandre où leur poids électoral est sans commune mesure à celui de leurs homologues francophones. La députée bruxelloise Els Ampe (Open Vld) l’a fait remarquer aux détracteurs de M. Bouchez.

« Au comptoir de chaque café flamand vous brisez le cordon sanitaire car une personne sur cinq vote Vlaams Belang. Ne pas parler aux gens est impoli et hautain. Georges-Louis Bouchez est snobé par les hypocrites pour son audace de défendre l’idéologie libérale vis-à-vis de l’idéologie nationaliste », a-t-elle déclaré.