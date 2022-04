Droits humains: «Nous sommes toutes des Angela Davis»

Icône des luttes féministe et antiraciste, Angela Davis sera à Bruxelles ce lundi. Nous avons sondé certaines de ses héritières. Que reste-t-il de ses combats ? Quels sont les armes et les défis d’aujourd’hui ? Avec quelle radicalité faut-il se battre ?

Trente minutes. Il n’a pas fallu plus de 30 minutes pour que s’écoulent tous les tickets de la soirée avec Angela Davis ce 25 avril au Théâtre National. Si, entre-temps, l’organisation de la conférence a migré au Cirque royal afin de satisfaire le plus grand nombre, cet engouement résume bien l’attrait iconique de la militante afro-américaine. Pacifiste, féministe, intellectuelle et infatigable défenseuse des droits humains, la septuagénaire rencontrera une quarantaine de militants des droits civiques en journée, avant de se prêter au jeu du débat public en soirée.