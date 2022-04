Présidentielle 2022: qui sera président(e)? Voici les dernières informations en direct

Le second tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche. Retrouvez ci-dessous les dernières informations et les premiers résultats.

Le second tour de l’élection présidentielle française 2022 se déroule ce dimanche, en pleines vacances de printemps. Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Les bureaux de vote seront ouverts partout en France entre 8 heures et 19 heures et jusqu’à 20 heures dans les grandes villes.

Qui sera élu(e) président(e) ? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Les premiers résultats seront publiés par la rédaction du Soir, ainsi que les dernières informations sur la présidentielle française, dans le direct ci-dessous.