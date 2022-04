Macron ou Le Pen: le point sur la situation (direct)

Le second tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche. Retrouvez ci-dessous les dernières informations et les premiers résultats.

Le Soir vous propose de suivre les dernières informations et de découvrir, dès que possible, les résultats de l’élection, sans forcément attendre 20 heures, dans son direct ci-dessous.

Le second tour de l’élection présidentielle française 2022 se déroule ce dimanche. Les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont jeté leurs dernières forces dans une bataille incertaine.

Retrouvez les dernières informations sur la présidentielle française 2022 ICI

