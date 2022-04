Olaf Scholz trop favorable à la Russie? Des calomnies, selon le chancelier allemand

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est déclaré vendredi « agacé » par « les présentations falsifiées et calomnieuses » de la politique de son parti social-démocrate (SPD) qui fait l’objet de critiques pour une position jugée trop favorable à la Russie.

« Il y a ces présentations falsifiées et calomnieuses de la politique européenne et russe du SPD, cela m’agace », a dénoncé M. Scholz dans une interview au journal Spiegel où il assure que son parti est « solidement ancré dans l’alliance transatlantique et le camp occidental ».