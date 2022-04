Guerre en Ukraine: l’ONU évoque des «crimes de guerre», la Russie révèle son véritable objectif

L’ONU a répertorié vendredi une série d’actions des militaires russes pouvant relever, selon elle, de crimes de guerre. De son côté, la Russie a affirmé son objectif. Elle souhaite le contrôle total sur le Donbass et le sud de l’Ukraine.

Interrogé lors d’une conférence de presse à New Delhi sur un tel calendrier évoqué par des sources occidentales, il a répondu : « C’est une possibilité réaliste, oui, bien sûr, Poutine a une énorme armée, (…) il a fait une erreur catastrophique et la seule option qu’il a maintenant, c’est de continuer à essayer d’utiliser son approche épouvantable, basée sur l’artillerie, pour essayer d’écraser les Ukrainiens ».

La Russie annonce son objectif

Moscou a annoncé viser le contrôle total du sud de l’Ukraine et de la région du Donbass près de deux mois après l’invasion du pays par l’armée russe.

« L’un des objectifs de l’armée russe est d’établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l’Ukraine », a déclaré vendredi un haut responsable militaire russe parlant d’une « deuxième phase de l’opération spéciale » visant entre autres à « assurer un couloir terrestre vers la Crimée ».

L’Ukraine, qui a obtenu ces derniers jours une aide en armements plus substantielle des Occidentaux, continue d’assurer qu’elle peut repousser les forces russes hors du pays.

À lire aussi Nadia Mourad, Prix Nobel de la paix: «Le viol doit devenir un crime contre l’humanité»

L’ONU évoque des « crimes de guerre »

Les autorités ukrainiennes accusent régulièrement les forces russes de cibler des voies utilisées par des personnes fuyant les combats.

« Dans les territoires temporairement occupés, des unités de l’ennemi continuent de bloquer les mouvements de la population locale, de voler et de rapprocher une crise humanitaire. Ils réduisent en ruines les infrastructures critiques et bloquent la livraison de cargaisons humanitaires depuis l’Ukraine. Il y a des cas de civils et volontaires fusillés », affirme vendredi dans sa note matinale le ministère ukrainien de la Défense.