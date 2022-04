Julien Chauvin, l’homme de la musique des Lumières

Avec le Chœur de chambre de Namur et son ensemble des Concerts de la Loge, Julien Chauvin consacre son concert bruxellois à la musique au temps de Napoléon.

Cofondateur en 2005 avec Jeremy Rhorer du Cercle de l’Harmonie, il s’en éloigne en 2005 pour fonder son propre ensemble, les Concerts de la Loge, à la tête duquel il se spécialise dans les pratiques orchestrales du Paris de la fin du XVIIIe siècle. Pour ce faire, il établit des références d’équilibre, de lisibilité et d’implication qui font de chacune de leur réalisation un événement. Le 27 avril prochain, ils donneront à Bozar un concert inspiré de Napoléon et de ses goûts musicaux avec une version originale du Requiem de Mozart et la Messe qu’il commanda à Paisiello pour son couronnement comme Empereur des Français.

Votre Concert de la Loge est reconnu pour l’équilibre mesuré qu’il apporte aux interprétations historiquement informées.