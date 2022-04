RadioLondres: les résultats de la présidentielle 2022 en direct

Le second tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche. Retrouvez ci-dessous les dernières informations et les premiers résultats.

Mais si la France — et le monde — retient son souffle, c’est parce que l’enjeu colossal, inhérent à tout scrutin présidentiel, est encore exacerbé par la possibilité de voir l’extrême droite prendre le pouvoir. Et diriger une puissance mondiale, membre du conseil de sécurité de l’ONU, dotée de l’arme nucléaire.

Des millions de Français ont déjà exprimé leur préférence alors que le second tour de l’élection présidentielle 2022 se déroule ce dimanche en vue de départager deux projets et deux visions du monde que tout oppose. Comme en 2017, Emmanuel Macron part favori face à Marine Le Pen . Mais cette fois un séisme n’est pas à exclure.

Le résultat est scruté de près à l’étranger, où l’on guette avec angoisse une réplique des séismes populistes du Brexit et de l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Les dirigeants allemand, espagnol et portugais ont appelé jeudi à choisir le «candidat démocrate». Alors, qu’en est-il dans les urnes? Les premiers résultats seront communiqués par la rédaction du Soir dans le direct ci-dessous dès qu’ils seront connus. Retrouvez les dernières informations sur la présidentielle française ICI sur www.lesoir.be.

