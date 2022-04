Vincent Kompany avant le derby bruxellois: «Changer notre jeu contre l’Union serait une erreur»

Ce sera sans Majeed Ashimeru mais bien avec Sergio Gomez et Yari Verschaeren que le Sporting d’Anderlecht effectuera le court déplacement au parc Duden dimanche en début de soirée (18h30). Un derby bruxellois arrivant quelques jours après l’énorme déception d’une défaite aux tirs au but en finale de la Coupe de Belgique contre Gand. « On ne peut pas fuir ce genre de déception », reconnaît Vincent Kompany. « Que l’issue soit bonne ou mauvaise, ce sont des moments de grande valeur. On peut aller chercher de la force pour la suite après avoir vécu ce genre de moments. Par rapport aux joueurs, on parle individuellement à certains, en groupe pour d’autres. »

Un « money time » que Vincent Kompany veut aborder avec ambition et… calme. « Je veux être le plus calme de tous », affirme-t-il. Dans tous les clubs, c’est la même chose : les gens se disent qu’en gagnant six matchs, ils sont champions. De mon côté, je veux être le plus calme possible et y aller match par match. Dimanche, on va à l’Union et on aura des occasions. Ensuite, il y aura un autre match et on aura aussi des occasions de gagner. »