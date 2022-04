Mauvaise nouvelle à Manchester United: la saison de Paul Pogba est sans doute terminée

Puisqu’il est en fin de contrat, Pogba, 29 ans, n’apparaîtra donc peut-être plus sous le maillot du club anglais où il évolue depuis 2016. Il y avait fait un premier passage avant plusieurs saisons à la Juventus Turin (2012 à 2016).

Il a été touché à un mollet mardi après moins de 10 minutes lors du match de Premier League à Liverpool (défaite 4-0).

« Il est très peu probable qu’il joue jusqu’à la fin de la saison », a déclaré Rangnick suite aux examens passés par son joueur. « Le médecin m’a dit qu’il lui faudra quatre semaines minimum pour se remettre et le dernier match est fin mai. »

Le milieu français est arrivé à United en 2009 en provenance du Havre avant de revenir chez les Red Devils après un séjour réussi à la Juventus Turin entre 2012 et 2016, pour un montant de 105 millions d’euros, record mondial à l’époque.

Bien que Pogba ait remporté l’Europa League et la Coupe de la Ligue lors de son deuxième passage à United, il a largement déçu et irrité les supporters anglais, avec des prestations souvent médiocres, loin de celles qu’il présentait en équipe de France, et ses envies répétées d’aller voir ailleurs.

Le joueur a ainsi été hué hors du terrain lorsqu’il a été remplacé lors de la victoire contre Norwich samedi dernier.