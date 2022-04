Voici les 21 Belges qui vont rentrer dans l’histoire du padel

L’engouement et l’explosion du padel s’observe partout en Europe, au moyen orient et en Amérique du Sud. En Belgique, le padel commence à prendre une importance considérable avec environ 1000 terrains fin 2021, 85.000 amateurs de ce sport fin 2021.

Voici donc les 22 belges qui ont gagné ces wild cards sur base de 3 tournois organisés par Padel by Tennis Vlaanderen et l’AFT Padel. :

Chez les femmes:

Tableau final court central Tour & taxis : 4 mai

Helena Wyckaert + Monica Gomez à 17h

An-Sophie Mestach + Astrid Dierckx à 12h

YC5 à Vilvoorde: pré-qualifications du 1er au 2 mai

Elyne Boeykens + Babette Wyckaert

Michelle Van Mol + Evelyne Dom

Sofie Oyen + Justine Pysson

Chez les hommes:

Tableau final court central Tour & taxis : 4 mai

Clément Geens + Jérôme Peeters (main draw): vers 21h

Alec Witmeur + François Azzola (main draw): vers 14h

YC5 à Vilvoorde: pré-qualifications du 1er au 2 mai

Jeremy Gala + Nick Braet

Alain Sassen + Denis Mertens

Joris De Weerdt + Bram Coene

Juniors duo: Xander De Wever + Isaac Huysveld (nos jeunes espoirs)

Pour info, l’achat d’un ticket vous permet de venir gratuitement avec 2 enfants le mercredi 4 et jeudi 5 mai.

« Pour faire connaître ce sport familial dont tout le monde parle et qui est en pleine croissance, nous voulons permettre aux parents d’amener leurs enfants afin de découvrir le padel et vivre une journée fun et unique dans ce site exceptionnel de Tour & Taxis », note Nicolas Lhoist, CEO du Circus Brussels Padel Open.

Enfin, lors du Belgian Day le 4 mai, l’organisation offrira un prix au supporter/à la supportrice le/la plus représentatif/ve de la Belgique. Cette personne recevra la raquette personelle dédicacée d’Alejandra Salazar, numéro 1 mondiale, ou de Paquito Navarro, N°2 mondial.

"Nous comptons donc sur un maximum de belges et de supporters de tous ages pour soutenir nos meilleur(e)s joueurs(ses) belges dans cette exceptionnelle Gare Maritime de Tour & Taxis. Peut être que la ferveur du public belge fera trembler les meilleurs(res) joueurs et joueuses du monde et n'oubliez pas qu'un match de padel en live est unique et spectaculaire!", conclut Vincent Laureyssens, le Président du Circus Brussels Padel Open/Trophy Belfius.