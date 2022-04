Guerre en Ukraine: la Belgique s’apprête à livrer de nouveaux missiles antichars à l’armée ukrainienne

À lire aussi Guerre en Ukraine: «Nous fournissons des armes, l’armée russe fournit les morts»

Il est question jusqu’à présent, selon les informations disponibles, de 5.000 fusils d’assaut de type FNC – des armes fabriquées par la FN Herstal et en cours de remplacement au sein de l’armée belge par des FN SCAR –, de 200 armes antichars ainsi que de 3.800 tonnes de carburant et de matériel de protection. Le Conseil des ministres a aussi approuvé le 18 mars dernier l’acquisition d’armes (létales et non létales ainsi que des protections et des appareils de vision nocturne) à destination de l’Ukraine pour un montant de 11 millions d’euros.