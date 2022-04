Cordon sanitaire: Ecolo-PS-Les Engagés demandent au MR de clarifier sa position

« S’agit-il d’une faute qui ne se reproduira plus ou le MR renie-t-il le point 11 de la charte sur laquelle il s’était clairement engagé ? », interrogent les 4 (co-) présidents.

« L’extrême droite on ne débat pas avec, on la combat »

Sur la RTBF, le secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS) a pris acte du « fait politique » que constitue ce débat. Si l’extrême droite n’a jamais connu les scores flamands ou français dans la Belgique francophone, c’est grâce au cordon sanitaire médiatique, a-t-il fait remarquer. « Il y a des études très sérieuses qui montrent que le fait d’exclure des débats les partis d’extrême droite fait qu’ils restent bas dans les urnes. Georges-Louis Bouchez le sait et, aujourd’hui, il fait un choix conscient de rompre le cordon sanitaire qui est une tradition bien établie du côté francophone », a-t-il déclaré jeudi soir.

« L’extrême droite on ne débat pas avec, on la combat », a tweeté la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane.

Le président du MR se justifie

Sur les réseaux sociaux, M. Bouchez a voulu justifier son choix. « On combat (les partis d’extrême droite) en débattant et en démontant leurs arguments, pas dans un entre soi mortifère ? », a-t-il répondu à Mme Maouane. Et d’ajouter en ne retenant que l’aspect politique du cordon sanitaire, à l’adresse d’une internaute qui l’interpellait : « En quoi j’ai brisé le cordon sanitaire ? Le cordon sanitaire c’est de ne pas conclure des accords avec l’extrême droite et l’extrême gauche. Pour les débats, en Flandre, le Belang est sur les plateaux depuis longtemps. Donc j’ai brisé quoi ? »

Vendredi, sur le plateau de LN24, M. Bouchez a également fait remarquer que le débat avait été enregistré, ce qui permettait d’en retirer le cas échéant des éléments outranciers, et qu’il se trouvait sur la chaîne publique flamande où le cordon sanitaire médiatique ne s’applique pas. Il a également rappelé que des milliers de téléspectateurs belges francophones avaient regardé le débat Macron-Le Pen sur les chaînes françaises mercredi, à l’occasion duquel la candidate d’extrême droite avait pu expliquer en long et en large son programme.